Dirigent Enoch zu Guttenberg ist tot

Er war ein weltweit gefragter Dirigent und engagierter Umweltschützer: Enoch zu Guttenberg ist tot. Er starb im Alter von 71 Jahren am Freitagmorgen in München, wie seine Söhne mitteilten. Der Tod kam plötzlich, Guttenbergs Konzertplan war prall gefüllt, wollte er doch als Intendant der Festspiele auf Herrenchiemsee im Juli noch selbst dirigieren. Dazu wird es nun nicht mehr kommen.

Geboren wurde Enoch zu Guttenberg am 29. Juli 1946 im kleinen Dorf Guttenberg in Oberfranken, dem Stammsitz seiner Familie. Das Dorf war sein Rückzugsort, mit der Kutsche war er oft in der Gegend unterwegs. Ansonsten war Enoch zu Guttenbergs Ort die große Bühne der klassischen Musik. Er gründete die Herrenchiemsee-Festspiele – und musste in den vergangenen Jahren um das renommierte Festival kämpfen, nachdem ein Hauptsponsor abgesprungen war.