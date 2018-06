Boykottüberlegungen rücken Deutschklassen wieder in Fokus

Mit einer neuen "Plattform zur schulautonomen Umsetzung von Sprachfördermaßnahmen" protestieren Pädagogen, Sprachwissenschafter und Elternvertreter gegen die ab Herbst vorgeschriebene Einführung von Deutschförderklassen. Einzelne Wiener Direktoren überlegen sogar, wie sie die Maßnahme umgehen können und ernten damit Kritik von den Regierungsparteien und Beifall von der Opposition.

Kinder, die dem Unterricht nicht ausreichend folgen können, werden künftig als sogenannte außerordentliche Schüler eingestuft und sollen für maximal vier Semester in eine eigene Deutschförderklasse kommen. Dort wird dann in 15 bis 20 Wochenstunden nach eigenem Lehrplan Deutsch unterrichtet – für Gegenstände wie Zeichnen, Musik oder Turnen werden die Kinder dann aber altersgemäß den normalen Regelklassen zugeteilt. Einschränkung: Die Klassen werden erst ab acht Schülern pro Standort eingerichtet. Besuchen müssen sie außerdem nur jene Kinder, die in der ersten Schulstufe aufgenommen wurden, oder gerade in Österreich angekommene Quereinsteiger ins Schulsystem.