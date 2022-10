Diplomausbildung Gesundheits- und Krankenpfleger(in) April 2023

Sie haben Freude am Umgang mit Menschen und Interesse am Gesundheitswesen? Dann bewerben Sie sich jetzt für die Ausbildung zum gehobenen Fachdienst für Gesundheits- und Krankenpflege an der Gesundheits- und Krankenpflegeschule in Rankweil und lernen Sie die vielen Facetten dieses Berufsbildes kennen.

Nach Abschluss der Ausbildung sind Sie als diplomierte(r) Gesundheits- und Krankenpfleger(in) zur Pflege und Betreuung von Menschen allen Alters berechtigt. Auch die Mitwirkung an der Rehabilitation, der primären Gesundheitsversorgung, der Förderung von Gesundheit und der Verhütung von Krankheiten sowie die Mitarbeit bei diagnostischen und therapeutischen Verrichtungen auf ärztliche Anordnung gehören zu den Teilbereichen der Arbeit.

Kombination aus Theorie und Praxis mit Benefits

Im Rahmen der dreijährigen Ausbildungszeit zur diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegeperson wird sowohl theoretisches als auch praktisches Wissen vermittelt. Bereits während der Ausbildung können Lernende eine Vielzahl an Tätigkeitsbereichen kennenlernen: Sie absolvieren mindestens 2000 Theoriestunden sowie 2480 Praxisstunden, welche auf Stationen und Einrichtungen des Gesundheitswesens in Vorarlberg stattfinden.

Vielfältige Tätigkeitsbereiche

Als diplomierte(r) Gesundheits- und Krankenpfleger(in) können Sie in allen Bereichen des Gesundheitswesens tätig sein: in der Pflege, Diagnostik, Therapie und Rehabilitation sowie in der Gesundheitsförderung und Prävention. Die allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege verfügt über vielfältige und abwechslungsreiche Kernkompetenzen. Zudem besteht mit einer Ausbildung im gehobenen Dienst die Möglichkeit, sich setting- und zielgruppenspezifisch zu spezialisieren oder sich mit Absolvierung einer Zusatzausbildung als Lehr- und Führungsperson zu qualifizieren.

Ideale Basisausbildung für Sonderausbildungen