Diplomaten melden Raketenangriff aus Tigray auf Eritrea

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen ist Eritrea Ziel eines Raketenangriffs aus der benachbarten äthiopischen Unruheregion Tigray geworden. Wie die Nachrichtenagentur AFP von mehreren Diplomaten erfuhr, schlug am Freitagabend mindestens eine Rakete aus Tigray in der Nähe der eritreischen Hauptstadt Asmara ein. Über Verletzte oder Schäden war demnach zunächst nichts bekannt.

Internationale Regierungen und Experten befürchten, dass sich der Konflikt zwischen der äthiopischen Armee und der Regionalregierung von Tigray auch auf die Nachbarländer ausweiten könnte. In Äthiopien bekämpfen sich seit drei Wochen die Armee und die in Tigray regierende Volksbefreiungsfront (TPLF), die den seit rund eineinhalb Jahren regierenden Ministerpräsidenten Abiy Ahmed nicht anerkennt. Die TPLF wirft der Regierung in Addis Abeba vor, in dem Konflikt auch eritreische Kämpfer anzuwerben. Dies weist die Regierung in Asmara zurück.