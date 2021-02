"Dinos auf Umwegen": Warum zwei Tyrannosaurier durch Vorarlberg spazieren

Derzeit werden in Vorarlberger immer wieder zwei Dinosaurier gesichtet. Was es damit auf sich hat, verraten die beiden Dinos im VOL.AT-Gespräch.

Zum ersten Mal wurden sie vor einer Woche gesichtet: Zwei Dinosaurier, die ihr Unwesen im Ländle treiben. In Götzis waren sie schon unterwegs, dort wurden die beiden Urzeitwesen schon mehrmals beobachtet. Und auch in Sozialen Medien ist man nicht sicher vor ihnen. Doch was steckt dahinter? Zwei Vorarlberger haben sich die Aktion einfallen lassen und schlüpfen dafür in aufblasbare Kostüme. T-Rex 1 und T-Rex 2, eure Rexzellenz und eure Rexigkeit - so möchten die beiden genannt werden, ihre echten Identitäten sollen ein Geheimnis bleiben. "Damit es lustig und interessant bleibt", erklären die beiden Saurier.