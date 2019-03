Digitalsteuer soll bis 200 Mio. Euro Steuereinnahmen bringen

Die geplante nationale Digitalsteuer soll dem österreichischen Staat bis zu 200 Mio. Euro einbringen, sagte Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) am Freitag vor Journalisten. Die ersten Maßnahmen sollen im Jänner 2020 umgesetzt werden. Wie hoch die Steuer sein soll, steht aber noch nicht fest. Nach der gescheiterten EU-weiten Digitalsteuer will Löger damit nun nationale Maßnahmen setzen.

Das Ziel der Digitalsteuer sei die Schaffung fairer Wettbewerbsbedingungen zwischen nationaler und digitaler Wirtschaft, so Löger. Dafür soll zum einen eine Online-Werbeabgabe für internationale Großunternehmen geschaffen werden. Die Abgaben großer Internet-Konzerne sollen sich damit nicht mehr wie bisher nach dem in Österreich erzielten Gewinn, sondern an den Erlösen aus Online-Werbung bemessen.