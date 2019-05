Digitalradio DAB+ in Österreich offiziell gestartet

Der bundesweite Sendebetrieb für Digitales Antennenradio (DAB+) ist am Dienstag offiziell gestartet. In drei Phasen soll die technische Reichweite bis nächstes Jahr auf 83 Prozent der Bevölkerung ausgeweitet werden. Den Anfang machten heute die Ostregion sowie die Ballungsräume Graz, Linz und Bregenz. Etliche neue Radiokanäle sind ab sofort empfangbar.

Das Mehr an Programmen nannte Radio Arabella-Geschäftsführer Wolfgang Struber für den Verein Digitalradio Österreich am Dienstag beim Kick-off-Event auch als einen Hauptvorteil von DAB+. Außerdem bedeute der digitale Radiobetrieb mehr Wertschöpfung in Österreich und damit letztendlich Arbeitsplätze. “Das gesamte UKW-Spektrum ist ausgeschöpft”, erklärte Michael Wagenhofer von ORF-Sendetochter ORS gehörige ORS comm als Betreiber der Multiplex-Plattform. “In Wahrheit passt da kein einziges Radioprogramm mehr hinein.” Weitere Vorteile: kein “Rauschen” beim Empfang und Unabhängigkeit vom Internet.