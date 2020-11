Digitales Rathaus – Parteienverkehr nur vormittags möglich!

Corona-bedingt gelten auch im Hohenemser Rathaus andere Öffnungszeiten als gewohnt. Das Rathaus ist bis auf Weiteres nur von Montag bis Freitag, vormittags von 8 bis 12 Uhr, für Amtsbesuche geöffnet.

Unsere Telefon-Servicezentrale erreichen Sie unter Tel. 05576/7101-0 – gerne werden Sie in die gewünschte Abteilung weiterverbunden!

Die Abteilungen sind telefonisch oder per E-Mail zu folgenden Öffnungszeiten erreichbar (Montag bis Donnerstag von 8 bis 12 und 13.30 bis 17 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr).

Meldeamt

• An-, Ab- und Ummeldungen können persönlich, per Post oder per Bote vorgenommen werden.

• Meldebestätigungen und Meldeauskünfte können Sie auch elektronisch mit Handysignatur über www.oesterreich.gv.at beantragen.

• Passanträge können entweder bei der BH Dornbirn (nur nach Terminvereinbarung) oder im Meldeamt der Stadt Hohenems beantragt werden.