Digitaler Euro könnte in drei oder vier Jahren kommen

Ein digitaler Euro könnte laut Europäischer Zentralbank (EZB) bereits in drei oder vier Jahren eingeführt werden. Voraussetzung sei allerdings, dass der EZB-Rat, die Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament grünes Licht für das Projekt gäben, betonte EZB-Direktoriumsmitglied Fabio Panetta im Gespräch mit der französischen Zeitung "Les Echos". Zugleich würden Banknoten verfügbar sein, solange die Nachfrage danach bestehe.

Um die Kompatibilität eines Digital-Euro mit anderen digitalen Währungen der Zentralbanken zu gewährleisten, arbeite die EZB eng mit den Zentralbanken der USA, Großbritanniens, der Schweiz, Kanadas, Japans und Schwedens zusammen. "Wir befinden uns in einer Vorlaufphase, in der wir unsere Fortschritte abgleichen", sagte Panetta in dem am Mittwoch auf der Website der EZB veröffentlichten Interview. Er fügte hinzu, dass noch mehr Arbeit erforderlich sei.