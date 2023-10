Digitaler Altersnachweis in einem Monat 30.000 Mal aktiviert

Seit seiner Präsentation Mitte September ist der digitale Altersnachweis bereits 30.000 Mal aktiviert worden. Mit ihm können Jugendliche ihr Alter am Handy nachweisen, egal ob im Klub, im Kino oder beim Einkaufen. Digitalisierungsstaatssekretär Florian Tursky (ÖVP) zeigte sich über die "hohe Akzeptanz" des neuesten Zugangs auf der App "eAusweise" zufrieden.

Auch Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) lobte den digitalen Altersnachweis. Dieser vereinfache jungen Menschen das Leben in vielen Bereichen, was sich nicht zuletzt im starken Wachstum der Nutzungszahlen widerspiegle.

"Innerhalb des letztes Jahres haben wir drei Ausweise digitalisiert, als nächstes kommen der digitale Zulassungsschein und der digitale Personalausweis", erklärte Tursky. Ziel sei es, in Zukunft alle Ausweise, "die wir in unserer Geldtasche mit uns tragen, auch am Handy verfügbar zu machen", so Tursky.