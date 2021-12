Digitale Zukunft und deren Möglichkeiten im Fokus von Russmedia Digital

Ob News, Social Media, Webseiten, Content Marketing, Apps, Display Werbung oder andere digitale Innovationen – unser Herz schlägt digital.

So hat sich VOL.AT in den letzten Jahren zu Vorarlbergs stärkster Medienmarke entwickelt. An den Standorten Schwarzach und Wien bietet das Team auf über 25 Plattformen und Marken den User(inne)n und Kund(inn)en nützliche Informationen, Services und Kommunikationslösungen. Am Laufen gehalten werden die Portale durch eine enge Zusammenarbeit der einzelnen Abteil­ungen. Denn was würden die aktuellsten Nachrichten nutzen, wenn die Seite nicht einwandfrei funktioniert und den User(inne)n nicht immer wieder neue Features angeboten werden würden.