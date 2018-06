Digitale Straftaten für "Task Force" dringendes Problem

Die von der Regierung eingesetzte Strafrechts-Arbeitsgruppe hat sich drei Schwerpunkte gesetzt, die über den Sommer bearbeitet werden. Als "dringendes Problem" werden digitale Straftaten, insbesondere Sexualdelikte gegen Kinder und Jugendliche, gesehen. Ein weiterer Fokus wird auf den Datenaustausch zwischen Behörden und die Dokumentation von Verletzungen von Gewaltopfern gelegt.

Das berichtete die zuständige Innenministeriums-Staatssekretärin Karoline Edtstadler (ÖVP) am Freitag im Anschluss an ein zweitägiges Symposium, bei dem internationale Experten von ihren Erfahrungen in diesem Bereich berichtet haben. Die Task Force-Untergruppe “Opferschutz und Täterarbeit” befinde sich derzeit in der Phase der Sammlung von Problemlagen, sagte Edtstadler. Über den Sommer werde nun in fünf Arbeitsgruppen weitergearbeitet. Im September sollen bei einer Klausur die Ergebnisse zusammengefasst werden. Danach soll es wieder eine internationale Konferenz geben.