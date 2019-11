Digitale Jahresvignette für 2020 ab Mittwoch erhältlich

Die digitale Jahresvignette für 2020 ist ab Mittwoch erhältlich. Sie kann im Asfinag-Webshop, über die App "Unterwegs", bei den Autofahrerklubs ÖAMTC, ARBÖ und ADAC sowie in ausgewählten Tankstellen und Trafiken erworben werden, informierte der Autobahnbetreiber Asfinag am Dienstag. Gültig ist die digitale Jahresvignette ab dem 1. Dezember 2019.

"Mit der Einführung der digitalen Vignette haben wir ins Schwarze getroffen. Der Marktanteil der digitalen Vignette steigt ständig", sagte Ursula Zechner, Geschäftsführerin der Asfinag. So habe man im zweiten Jahr der Erhältlichkeit bereits über 1,9 Millionen digitale Vignetten verkauft. Das entspricht in etwa jeder zweiten Jahresvignette. "Für uns ist das ein Signal, noch weitere Angebote in der digitalen Welt zu ermöglichen", so Zechner.