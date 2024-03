"Digitale Grundbildung" ab Herbst bundesweit eigenes Lehramt

Seit Herbst 2021 bekommen Schülerinnen und Schüler in Mittelschulen und AHS-Unterstufen günstige Laptops und Tablets für den Unterricht, als inhaltliches Gegenstück wurde im Schuljahr 2022/23 das neue Pflichtfach "Digitale Grundbildung" eingeführt. Eigens ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer für das Unterrichtsfach gibt es aber noch nicht. Bisher kann "Digitale Grundbildung und Informatik" nur in Ostösterreich studiert werden, ab Herbst soll es das Angebot bundesweit geben.

Ganz bei null beginnen müssen die Verbünde bei dem neuen Angebot dabei nicht, wie im Ministerium auf APA-Anfrage betont wird: "Digitale Grundbildung" wurde schon 2018 als sogenannte Verbindliche Übung an den Schulen eingeführt. Diese musste verpflichtet besucht werden, wurde aber nicht benotet. Verknüpft war dies damals mit einschlägigen Fortbildungsangeboten für Lehrende in der Sekundarstufe 1. Unterrichtet wurde das Fach laut Ministerium vor allem an den Gymnasien von Anfang an von jenen Lehrerinnen und Lehrern, die schon in der Oberstufe den Gegenstand Informatik unterrichten.