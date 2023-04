Digitale Gesellschafterversammlungen haben sich bewährt

Mussten Haupt- und Gesellschafterversammlungen oder Versammlungen von Organmitgliedern bis zur Covid-Pandemie zwingend physisch durchgeführt werden, änderte sich dies mit Ausbruch der Covid-Pandemie: Mit dem Gesellschaftsrechtlichen Covid-19-Gesetz wurden "virtuelle Versammlungen" von Gesellschaftern und Organmitgliedern zeitlich befristet erlaubt. Das Konzept der virtuellen oder hybriden Versammlungen habe sich bewährt, teilte das Justizministerium mit.

Daher soll diese zeitlich befristete Regelung über das Bundesgesetz über die Durchführung virtueller Gesellschafterversammlungen zum Dauerrecht werden. Allerdings sollen virtuelle oder hybride Versammlungen nur dann erlaubt sein, wenn dies in der Satzung oder im Gesellschaftervertrag explizit vorgesehen ist.

Bei einer börsennotierten Aktiengesellschaft soll außerdem eine Aktionärsminderheit von 10 Prozent verlangen können, dass nach einer virtuellen Hauptversammlung die folgende in Präsenz oder hybrid durchgeführt wird. Der entsprechende Gesetzesentwurf wurde bereits in Begutachtung geschickt.

"Durch diese neuen gesetzlichen Möglichkeiten sorgen wir für eine Entlastung der Unternehmen und einen Modernisierungsschub für den Wirtschaftsstandort Österreich", merkte Justizministerin Alma Zadic an. Und Staatssekretär Florian Tursky ergänzte: "Was in Pandemiezeiten zur Notwendigkeit geworden ist, wird nun zur Selbstverständlichkeit".