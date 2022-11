Digital ist das "neue Normal": 87 Prozent nützen Smartphone

Smartphones und Apps haben sich in den vergangenen sechs Jahren laut einer Umfrage zunehmend als Selbstverständlichkeit im Alltag etabliert: "Digital ist das neue Normal geworden", fasste Xaver Wölfl, Manager (COO) der Allianz Österreich, die Ergebnisse zusammen. Corona habe diese Entwicklung vorangetrieben. Angst vor Datenmissbrauch, Überwachung, Cybercrime oder digitalen Abhängigkeiten sei zurückgegangen, ebenso die Sorge um den Arbeitsplatz wegen Digitalisierung.

Zugleich hätten digitale Tools wie Smartphones und Apps an Bedeutung für das Wohlbefinden gewonnen, weil sie den Alltag in vielen Bereichen wesentlich erleichtern, geht aus der "Digital-Life Studie 2022" hervor, die aktuelle Daten mit jenen aus 2016 vergleicht und am Mittwoch in Wien vorgestellt wurde. "Die digitalen Medien haben vor allem bei den unter 30-Jährigen einen sehr hohen persönlichen Stellenwert. Aber auch die Über-60-Jährigen schätzen digitale Features zur Pflege ihrer Kontakte ganz besonders", so Wölfl. Werner Beutelmeyer, Vorstand des Market-Instituts, ergänzte: "82 Prozent der über 70-Jährigen nützen Smartphones."