Dietmar Larcher *09.05.1950 – †26.01.2021

Tief betroffen nehmen wir die traurige Nachricht zur Kenntnis, dass der langjährige Feuerwehrmann und Ehrenkommandant der Ortsfeuerwehr Koblach im 71. Lebensjahr nach kurzer schwerer Krankheit verstorben ist.

Dietmar Larcher ist 1978 der Ortsfeuerwehr Koblach beigetreten und war bis zuletzt ein äußerst engagiertes Mitglied und Feuerwehrfachmann. Ab 1989 war Dietmar stellvertretender Kommandant. 1992 rief er die Feuerwehrjugend Koblach ins Leben, aus der ein Großteil der heutigen aktiven Mitglieder hervorgingen. Bis heute ist sie der wichtigste Bestandteil der Feuerwehr, um den Aktivstand regelmäßig mit jungen Nachwuchskräften zu stärken und die Feuerwehr fit für die Zukunft zu halten. 1998 wurde Dietmar schließlich zum Kommandanten gewählt. In den folgenden neun Jahren wurden von ihm wichtige Infrastrukturprojekte für die Feuerwehr geplant und realisiert. 2002 erfolgte der Spatenstich für das heutige Feuerwehr-Gerätehaus, welches 2003 eröffnet werden konnte. Es folgten ein Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) 2004 und ein Löschfahrzeug (LF-A) 2005 zum hundertjährigen Bestehen der Ortsfeuerwehr. 2007 legte er die Kommandantenfunktion ab und wurde zum Ehrenkommandant der Ortsfeuerwehr ernannt, worauf er bis zuletzt sehr stolz war. Er agierte stets äußerst verantwortungsbewusst für die ihm so wichtige Feuerwehr. Egal ob es darum ging in den Einsatz auszurücken, handwerklich mit anzupacken oder das Friedenslicht an Heilig Abend in die Haushalte zu verteilen, auf Dietmar war immer Verlass. Kaum ein Termin oder eine Probe vergingen ohne seine Anwesenheit. Die Feuerwehrjugend leitete er bis ins Jahr 2009, bis 2015 war er als Jugendbetreuer tätig. Als Bekleidungswart war Dietmar die letzten 23 Jahre dafür verantwortlich, dass seine Kameradinnen und Kameraden zu allen Einsätzen stets richtig adjustiert und gut geschützt ausgerückt sind. Für seinen unermüdlichen Einsatz gebührt Dietmar der größte Respekt und die Dankbarkeit der Gemeinde Koblach sowie der Ortsfeuerwehr Koblach. Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.