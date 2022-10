Dieses Gesicht schockiert: Fotograf gelingt preisgekrönte Aufnahme

Es sieht aus wie ein Monster aus einem Horrorfilm: Dem litauischen Fotografen Eugenijus Kavaliauskas ist ein Schnappschuss gelungen, der derzeit zigfach im Internet geteilt wird.

So niedlich die kleinen Krabbeltiere aus der Ferne auch aussehen mögen, in Nahaufnahme wirken sie eher wie Monster aus einem Horrorfilm.

Optische Täuschung

Zugegeben - dass das Ameisengesicht so erschreckend aussieht, liegt hauptsächlich an einer optischen Täuschung: Was auf dem Bild wie rot leuchtende Augen aussieht, sind eigentlich die Gelenke der Fühler. Dennoch erhielt das Bild des litauischen Fotografen womöglich mehr Aufmerksamkeit als das eigentliche Gewinnerbild des Nikon-Wettbewerbs und wird seitdem zigfach im Internet geteilt.