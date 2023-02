Dieser Montafoner bäckt die Brötchen der US-Superstars

Reese Witherspoon, Christoph Waltz oder Harrison Ford zählen zu den Kunden von Peter Resch – die erfolgreiche Auswanderer-Story eines echten Selfmade-Großbäckers mit Vorarlberger Wurzeln.

Auf seine Backkünste schwören die Hollywood-Stars in Los Angeles

Denn in seiner neuen Heimat Los Angeles zählen neben dem Großcatering-Unternehmen des österreichischen Starkochs Wolfgang Puck die Hollywood-Superstars zu seinen Kunden.

Im Restaurant seines Betriebs Farmshop in Brentwood kehren Hollywood-Größen wie Harrison und sein Sohn Ben Ford, Reese Witherspoon, Jennifer Garner, Ben Affleck oder Christoph Waltz gerne ein und vertrauen auf die Backkünste des gebürtigen Montafoners. "Ben Ford führt hier eine Restaurantkette und schwört auf mein Brot. Er zählt zu unseren treuesten Stammkunden", erzählt der 31-Jährige im VOL.AT-Videocall.

Peter Resch mit Sherry Yard, die viele Jahre für Starkoch Wolfgang Puck gearbeitet hat und inzwischen gern gesehener Gast bei US-Kochshows ist. ©handout/Resch

In den USA lernte er seine große Liebe kennen, Heirat in Schruns

Nach seinem ersten Aufenthalt in den USA im Rahmen eines Austauschprogramms 2011 in Virginia war für den gelernten Bäcker klar, dass er im "Land of the Free" irgendwann einmal Fuß fassen würde. Dort lernte er auch seine jetzige Frau Sarah kennen, mit der er im Mai nun Nachwuchs erwartet. Inzwischen blickt der Backprofi auf harte Lehrjahre, davon allein fünf in der britischen Metropole London, zurück.

Peter Resch mit seiner Frau Sarah. Im Mai erwarten die beiden Nachwuchs. ©handout/Resch

Nach seiner Rückkehr in die Staaten, ging es Schlag auf Schlag: Inzwischen ist der gebürtige Montafoner Betriebsleiter in der Firma Farmshop, einem führenden Back-Betrieb in der kalifornischen Metropole Los Angeles. "Wir sind eine Bio-Großbäckerei, die vieles noch von Hand macht, wir legen sehr großen Wert auf das Handwerk und auf hochwertige und nachhaltige Produkte. Da wir alle unsere Rohmaterialien von Bauern aus Kalifornien beziehen, nennen wir uns Farmshop. Alle unsere Zutaten können wir bis zur Quelle zurückverfolgen. Dieses Businessmodell kommt bei den Amerikanern sehr gut an, speziell hier in Los Angeles legen die Leute sehr großen Wert auf gute Ernährung und versuchen, nachhaltig zu leben", führt Resch aus. 2014 kehrte er kurzzeitig nach Schruns zurück, wo er seiner Sarah am Standesamt das Ja-Wort gab.

Peter Resch und ein Teil der Mitarbeiter aus der Frühschicht. ©handout/Resch

Durchgängige Produktion: 365 Tage im Jahr, 24 Stunden pro Tag

Produziert werde 365 Tage im Jahr, 24 Stunden pro Tag im Schichtbetrieb. Über 250 Kunden im Großraum Los Angeles, von Santa Barbara bis nach San Diego, würden in den Genuss der Farmshop-Produkte kommen. Außerdem habe man exklusive Grissini- und Granola-Müsliriegel für die Airline Jet Blue erstellt.

Damals noch ohne Bart, dafür aber mit Großauftrag für Wolfgang Puck. ©handout/Resch

"Aller Anfang ist schwer" – Peter Resch ließ sich nicht unterkriegen

"Wir leben seit 2016 in Kalifornien – anfangs war es sehr hart, speziell im Restaurant und in der Bäckerei wird hier zu 90 Prozent Spanisch gesprochen, da musste ich mir erst ein 'Basic-Spanglish' aneignen. Mittlerweile ist auch mein Spanisch gar nicht mehr so schlecht", berichtet der Unternehmer über seine schwierigen Anfänge.

Im Schichtbetrieb kommt "großes Gerät" zum Einsatz. ©handout/Resch

Peter Resch: "Eine einzige 'Shitshow' – der Verkehr in Los Angeles"

Zudem warfen ihn zwei Auto-Unfälle mit dem Wagen seines Chefs aus der Bahn: "Die beiden Unfälle innerhalb von zwei Wochen kamen mich teuer zu stehen. Die Straßen sind hier sehr breit, bis zu zehn Spuren auf dem Freeway – wenn man lange nicht mehr Auto gefahren ist, tut man sich da anfangs sehr schwer und man verliert den Überblick. Der Verkehr hier in Los Angeles ist eine einzige 'Shitshow'", schmunzelt der sympathische Montafoner rückblickend.

15.000 Stück speziell eingefärbte Laugenbrötchen für die Emmys. ©handout/Resch

"Als ich damals als Supervisor angefangen hatte, merkte ich schnell, dass ich fachlich allen überlegen war. Mein Problem war einfach, dass ich mich nicht verständigen konnte. Ich habe mein Englisch gepusht, um meine Kommunikation so schnell wie möglich zu verbessern. Das war der Schlüssel zum Erfolg, denn unsere österreichische Ausbildung genießt weltweit immer noch einen hervorragenden Ruf", gewährt der passionierte Bäcker Einblick in seinen Werdegang.

"Very good for Hollywood" – Peter Resch im Format des Senders Puls 4. ©handout/Resch, Screenshot Puls 4

Aufgewachsen im Montafon, Inspiration durch Omas Backkünste

Den Ausschlag für die berufliche Laufbahn von Peter Resch gab eine für ihn ganz besondere Frau aus dem Montafon: "Eigentlich ist meine Großmutter in Vandans schuld, dass ich mich für eine Lehre als Bäcker entschieden habe. Meine Eltern waren Berufsmusikanten und viel unterwegs. Deswegen habe ich viel Zeit bei meiner Oma verbracht und ihr beim Backen von Keksen, Kuchen oder Strudeln geholfen. So habe ich dann auch meine Liebe für Mehlspeisen und die Brotbackkunst entdeckt."

Peter Resch und sein Team in der Produktion. ©handout/Peter Resch

Rezept-Idee: Selbst angesetzter Sauerteig im "California Style"

Dass die Amerikaner in Sachen Essen sehr eigen sind, bemerkte der Bäcker früh, besonders auch was ihr Faible für diverse Brotsorten betrifft. "In den USA ist das in unseren Breitengraden beliebte Brot eher verpönt. In meiner Zeit als Nachtschichtleiter habe ich an eigenen Rezepten getüftelt. Die damals eigens angesetzten Weizen- und Roggensauerteige habe ich daraufhin verfeinert und etwas moderner im 'California Style' umgesetzt. Durch die Decke gegangen ist das Ganze dann während der Pandemie. Mein Brot wurde von heute auf morgen zum absoluten Hit und der Betrieb wuchs von 25 im Jahr 2020 auf inzwischen 110 Mitarbeiter", zeigt sich der erfolgreiche Auswanderer stolz. Seither habe sich der Jahresumsatz verzehnfacht und sein Betrieb, durch den er auch im Video-Call kurz führt, produziert auf einer Fläche von 2000 Quadratmetern.

Wenige Autominuten vom Strand lebt und arbeitet Peter Resch und hat sich seinen Traum vom eigenen Unternehmen in Los Angeles erfüllt. ©handout/Resch

Der Montafoner, der auszog, den US-Amerikanern die österreichische Bäckerkunst näherzubringen, kann also eine echte Erfolgsgeschichte eines Vorarlberger Auswanderers im Land der unbegrenzten Möglichkeiten erzählen.