Dieser Job ist für fast ein Viertel aller Arbeitsunfälle verantwortlich

Das sind die gefährlichsten Jobs in Österreich.

Das sind die gefährlichsten Jobs in Österreich. ©Canva

Das sind die gefährlichsten Jobs in Österreich. ©Canva

Eine aktuelle Studie offenbart die Risiken in verschiedenen Berufssparten in Österreich. Die Fertigungsindustrie verzeichnet den höchsten Anteil an Arbeitsunfällen.

In Österreich ist die Fertigungsindustrie für nahezu ein Viertel aller Arbeitsunfälle verantwortlich. Im Zeitraum von 2012 bis 2021 waren hier 159.216.683 Beschäftigte tätig, wobei die Rate nicht tödlicher Verletzungen bei 1% lag. Im Vergleich dazu weisen Verwaltungs- und Transport- bzw. Lagerbranchen ähnliche Raten auf, während der Bergbau und Steinbrüche mit nur 0,25% die niedrigsten Quoten zeigen.

Arbeitsunfälle im EU-Vergleich

Ein besorgniserregender Anstieg arbeitsbedingter Todesfälle ist in fast der Hälfte der EU-Staaten zu verzeichnen. Österreich befindet sich hierbei auf dem zehnten Platz in Europa bezogen auf Arbeitsunfälle pro 100.000 Einwohner.

Verletzunsanfälligkeit in verschiedenen Branchen

Die Studie von Lebenslaufapp.ch hat die Verletzungsanfälligkeit in verschiedenen Branchen in Österreich, Deutschland und der Schweiz untersucht. Dabei wurden die nicht tödlichen Verletzungen von 2012 bis 2021 analysiert. Die herstellende Industrie ist in Österreich für mehr als jeden fünften Arbeitsunfall verantwortlich.

Risiken im Bauwesen

Das Bauwesen rangiert auf Platz zwei, verantwortlich für fast 20% der Arbeitsunfälle in Österreich. Dies wird den physisch anspruchsvollen und gefährlichen Arbeitsbedingungen zugeschrieben. Im internationalen Vergleich zeigt sich, dass Bauarbeiter in der Schweiz und Österreich einem höheren Risiko ausgesetzt sind als in Deutschland.