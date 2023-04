Dieser beliebte Imbiss in Dornbirn schließt seine Pforten

Schnellimbiss Bingo

Der Imbiss am Ortsende von Hohenems ist sehr beliebt.

Mit insgesamt 252 Bewertungen gehört das Lokal zu den am häufigsten bewerteten in der Grafenstadt. Die Gäste schätzen besonders die vielfältige Speisekarte und den einladenden Gastgarten. Laut Inhaberin Jeannette Schaffarczik sind sowohl Burger als auch Brötle und andere Gerichte bei Bingo äußerst beliebt. Die Gäste können sich bis Mai an diesen Imbissklassikern erfreuen, denn dann werden Jeannette und Helmut das Lokal nach 31 erfolgreichen Jahren schließen, wie sie gegenüber VOL.AT bekanntgaben.