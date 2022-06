Diesen Freitag: Eröffnung der Volksschule Schwefel

Die Stadt Hohenems lädt am 1. Juli herzlich zur offiziellen Eröffnung der Volksschule Schwefel ein.

Anlässlich der Eröffnungsfeier wird die Spielerstraße ab Höhe Noldinweg bis zur Schwefelbadstraße am 1. Juli in der Zeit von 9 bis 17 Uhr ausnahmsweise als Einbahnstraße geregelt. Die Durchfahrt ist hier nur in Richtung Götzis erlaubt. In Fahrtrichtung rechtsseitig (nordwestlich) darf in diesem Zeitraum geparkt werden, ausgenommen sind verengte Fahrbahnstellen.