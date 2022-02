Dieselpreis trotz Höchststand deutlich unter EU-Schnitt

Der Preis für Diesel war mit 1,477 Euro zuletzt auf dem höchsten je gemessenen Stand. Dennoch koste der Liter hierzulande deutlich weniger als in anderen EU-Ländern. Unter Berücksichtigung der Inflation, sei der Sprit vor einigen Jahren sogar teurer gewesen als heute, teilte der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) am Mittwoch mit. Ein Problem sei jedoch, dass der Spritverbrauch trotz technologischem Fortschritt seit 2000 kaum gesunken sei, weil Autos immer größer werden.

Mit dem Preis von 1,477 Euro pro Liter habe der Diesel seine bisherige Höchstmarke vom September 2012 zuletzt um einen Cent übertroffen, so der VCÖ. Berücksichtige man die Inflation, sei der Sprit damals teurer gewesen als heute. Im EU-Vergleich stehe Österreich damit aber immer noch gut da: Der Liter koste hierzulande 12 Cent weniger als im EU-Schnitt. In Deutschland zahle man rund 21 Cent mehr für Diesel, in Italien 24 Cent, in der Schweiz 40 Cent und in Schweden gar 60 Cent, hieß es in der Aussendung.