Diesel-Subvention schwächt E-Auto-Verkauf in Österreich

Die Subvention von Diesel schwächt nach Ansicht des VCÖ den Verkauf von Elektroautos in Österreich. Der im Vergleich zu Benzin steuerlich begünstige Diesel sei ein Hindernis für die Zunahme der E-Pkw, erklärte der VCÖ anlässlich einer EU-weiten Auswertung der Kfz-Neuzulassungen. Der Dieselanteil liegt in Österreich mit 41 Prozent über dem EU-Schnitt von 37 Prozent.

In den Niederlanden seien im Vorjahr 5,4 Prozent der Neuwagen E-Pkw gewesen und heuer sogar 7,5 Prozent. "Die Niederlande differenzieren stärker bei der Zulassungssteuer. Mit steigendem CO2-Ausstoß werden Pkw deutlich teurer. Zusätzlich ist der Spritpreis in den Niederlanden höher als in Österreich, was den Kostenvorteil für E-Autos nochmals vergrößert", erklärte VCÖ-Expertin Ulla Rasmussen.