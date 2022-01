Diesel-Steuerbegünstigung betrug 2021 rund 660 Mio. Euro

Auch 2021 genoss Diesel in Österreich weiterhin steuerliche Vorteile. Die Begünstigung belief sich übers gesamte Jahr gerechnet auf rund 660 Mio. Euro, geht am Montag aus Berechnungen des Verkehrsclub Österreich (VCÖ) hervor. Seit 2010 sei Diesel insgesamt mit fast 8 Mrd. Euro subventioniert worden. Im Vorjahr sei der Treibstoff um rund 6 Cent pro Liter billiger gewesen als Eurosuper. Der Verband fordert weiterhin die Abschaffung des Steuerprivilegs für Diesel.

Darüber hinaus führe der relativ günstige Dieselpreis in Österreich zu Umweg-Transit durch Tirol. In der Schweiz beispielsweise sei Diesel pro Liter um rund 25 Cent teurer als in Österreich, in Deutschland seien es 15 Cent und in Italien 20 Cent.