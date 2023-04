Diesel ist wieder günstiger als Benzin

An den Zapfsäulen hat sich das Bild beginnend mit Jahresanfang wieder gedreht: Nachdem Diesel fast ein dreiviertel Jahr lang teurer war als Benzin, kostet der Treibstoff nun im Schnitt wieder weniger. Am Dienstag kostete ein Liter Diesel durchschnittlich 1,598 Euro, Benzin hingegen 1,608 Euro, verweist der ÖAMTC auf den offiziellen Spritpreisrechner. Insgesamt haben die Spritpreise im März gegenüber März 2022 nachgelassen, wenngleich sie zuletzt wieder etwas gestiegen sind.

Die Preise an den österreichischen Zapfsäulen lagen im März 2023 im Schnitt bei 1,624 Euro pro Liter Diesel und 1,576 Euro je Liter Benzin. Damit kostete Diesel rund 23 Cent, Benzin rund 19 Cent weniger als im März 2022, so der ÖAMTC am Mittwoch laut einer Aussendung. Das Maximum wurde im November mit einem Preis von über zwei Euro je Liter Diesel, und damit einer Differenz von 30 Cent gegenüber Benzin, erreicht.