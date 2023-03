Diese Trends werden die Arbeit in Zukunft prägen

Die außerordentliche Bedeutung von Resilienz und Agilität ist in letzter Zeit für viele Unternehmen in den Vordergrund gerückt.

Dies hat dazu geführt, dass Arbeitsabläufe zunehmend auf Effizienz, Personalisierung und Flexibilität ausgerichtet sind. Der deutsche Softwarekonzwern SAP hat die wichtigsten Trends für die Zukunft der Arbeit erforscht.

Die hybride Belegschaft

Externe Mitarbeiter, Remote-Mitarbeiter und hochspezialisierte Berater bilden in den letzten zehn Jahren einen immer größeren Teil der Belegschaft. Tatsächlich zeigen aktuelle Statistiken, dass die Gig Economy dreimal schneller wächst als der traditionelle Arbeitsmarkt in den USA. Die Pandemie hat Unternehmen zu einem schnellen Ausbau der hybriden Belegschaft gezwungen. Dabei haben wir Erkenntnisse über dieses Beschäftigungsmodell gewonnen, für die man sonst vielleicht Jahre gebraucht hätte. Anstatt Mitarbeiter mit generalistischen Fähigkeiten einzustellen, die sich physisch und dauerhaft in einem zentralen Büro aufhalten, geht der Trend verstärkt dahin, dynamische Teams auf der Grundlage aufgabenorientierter Fähigkeiten zu bilden.

KI am Arbeitsplatz

Durch die Automatisierung von Aufgaben und die Minimierung von Fehlern können alltägliche und sich wiederholende Aufgaben im gesamten Unternehmen über künstliche Intelligenz erledigt werden. Das gibt den Mitarbeitern die Flexibilität, sich auf die Problemlösung sowie kreativere und interessantere Aufgaben zu konzentrieren. KI-gestützte Systeme können Big Data und sehr unterschiedliche Datensätze analysieren und interpretieren und liefern äußerst genaue und aussagekräftige Erkenntnisse. Dies unterstützt mehr Innovation und eine souveränere Entscheidungsfindung in allen Unternehmensbereichen.

Vielfalt und Integration

Vielfalt am Arbeitsplatz ist nicht mehr nur eine Frage der Einhaltung von Vorschriften und des Ankreuzens von Kästchen. Die Unternehmen beweisen zunehmend, dass Vielfalt in der Belegschaft zu mehr Innovation, Erfolg und Mitarbeiterzufriedenheit führt. Mitarbeiter, die Teil einer vielfältigen und integrativen Belegschaft sind, profitieren von einem breiteren Spektrum kultureller und beruflicher Erfahrungen. Ergänzt durch fortschrittliche Analysen und die Fähigkeit der künstlichen Intelligenz verschaffen sich solche Teams einen Wettbewerbs- und Kreativitätsvorteil in einem sich schnell verändernden Markt und einer sich schnell verändernden Wirtschaft.

Generationenübergreifend

Bis vor Kurzem war die vorherrschende Arbeitskultur von der Babyboomer-Generation geprägt und basierte auf deren generationsspezifischen Erfahrungen. Ein Trend – und eine Herausforderung – am Arbeitsplatz der Zukunft wird darin bestehen, die sich ändernden Generationsunterschiede am modernen Arbeitsplatz sowie die speziellen Bedürfnisse und Erwartungen vieler Altersgruppen vorauszusagen und zu verstehen. Die jüngsten Verschiebungen in der Belegschaft haben auch zu einer erheblichen Abwanderung von Mitarbeitern geführt. Dies hat neue Möglichkeiten geschaffen, jedoch auch den Bedarf an verstärkter Entwicklung, Karriereplanung, Talentmanagement und damit verbundenen Initiativen erhöht. Moderne HR-Technologien und KI-gestützte Tools tragen zu Lösungen für diese komplexen Herausforderungen bei. Sie helfen Führungskräften Einblick in die besonderen Bedürfnisse jeder Generation zu gewinnen.

Die Integration immer ausgefeilterer KI- und digitaler Lösungen in die Arbeitswelt setzt spezielle Schulungen voraus. Neue Formen der Arbeit mit verteilten Belegschaften haben auch eine Lernkurve, da sie komplexere Kommunikationsprozesse und Arbeitstechnologien für das Homeoffice erfordern. Da die Einführung künstlicher Intelligenz und neuer Technologien jedoch einen Bedarf an digitaler Weiterbildung und Umschulung verursacht, bietet sie auch innovative Lösungen für die Durchführung dieser Schulungen. Beispielsweise kann KI-gestützte virtuelle Realität (VR) Schulungen personalisieren, und Bots können von ihren Nutzern lernen.

Mitarbeitermotivation

Eine Umfrage unter 17.000 Beschäftigten in mehr als 20 Branchen zeigt, wie entscheidend es ist, der Motivation der Belegschaft Priorität einzuräumen, um widerstandsfähigere und leistungsstärkere Unternehmen aufzubauen.