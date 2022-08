Diese Therme verbietet jetzt Burkinis: Das ist der Grund

In dieser Erlebnistherme sind nur noch Badehose, Badeanzug und Bikini erlaubt. Besucher, die sich verhüllen wollen, dürfen nicht mehr hinein.

Wer einen Ausflug in die Erlebnistherme Zillertal macht, darf dort nur noch mit Bikini, Badeanzug und Badehose hinein - wer sich verhüllen will und einen Burkini tragen will, muss draußen bleiben. Aber warum verbietet dieses Bad das? Laut einem Twitter-User hätte es auf Nachfrage beim Thermen-Personal geheißen: "Weil sich manche Besucher unwohl fühlen, wenn Gäste im Burkini da sind".