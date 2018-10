Diese hübsche Frau löste eine Internet-Suchaktion aus

Ein Bild von einem Football-Spiel ging letzte Woche viral. Allerdings nicht des Spiels wegen - eine Frau stiehlt den Spielern komplett die Show.

Beim Spiel der College-Football-Teams Florida Gators gegen Mississippi State geriet das Geschehen auf dem Rasen komplett in den Hintergrund. Was war geschehen? Wie “yahoo sport” berichtet, schwenkte die Kamera über das Publikum – und filmte dort eine hübsche schwarzhaarige Frau in knappem T-Shirt, welches die Aufschrift “Chomp” trägt.