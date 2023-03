Diese Fähigkeiten eröffnen ganz neue Jobchancen

Unternehmen sollten bei Bewerbern verstärkt auf die Fähigkeiten statt auf die Jobtitel achten.

Der Arbeitsmarkt hat sich zu einem Arbeitnehmermarkt gewandelt. In einer aktuellen Umfrage von LinkedIn, dem weltweit größten Netzwerk für den beruflichen Austausch, durch das Marktforschungsunternehmen Censuswide gaben zuletzt knapp sechs von zehn der befragten Arbeitnehmer in Deutschland an, dieses Jahr ihren Job wechseln zu wollen.