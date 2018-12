Dienstleistungsscheck bekommt App und soll sich verdoppeln

Der Dienstleistungsscheck hat sich über die Jahre zwar ganz passabel entwickelt, Wachstumspotenzial gibt es aber genug. Deshalb wurde nun von der Sozialversicherung eine App entwickelt, die das ganze Prozedere sowohl für Arbeitgeber als auch für Dienstnehmer erleichtern soll. Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) erwartet sich damit schon 2019 eine Verdoppelung der Dienstleistungsschecks.

Derzeit werden nach Angaben der Ressortchefin am Freitag 1.000 Beschäftigungen pro Tag via Dienstleistungsscheck entlohnt. Gesamt erwartet die Versicherungsanstalt für Bahn und Bergbau, die in der Sozialversicherung den Scheck abwickelt, ein Volumen von 10,9 Millionen Euro, das heuer via Dienstleistungsscheck erzielt wird. 350.000 Schecks wurden vergeben.