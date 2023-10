Dienstleistung/Tourismus Gewinner poolbar Kultur gGmbH

Herwig Bauer hat das Reichenfeld zum sommerlichen Hotspot geformt.

Über sechs Wochen lang wird Feldkirch im Sommer jeweils zum Hotspot für „Kultur für Nischen und Pop“. Verantwortlich dafür zeichnet Herwig Bauer, der 1994 als 21-jähriger „Jung­spund“ das poolbar-Festival ins Leben rief. Bands und Interpreten wie Marilyn Manson, Wanda, The Pixies, Ziggy Marley, Sportfreunde Stiller oder Element of Crime spielten dabei im Alten Hallenbad im Reichenfeld auf. Schon längst ist das poolbar-Festival auch international zum Fixpunkt in der Eventszene geworden, das jährlich zwischen 20.000 und 30.000 Besucher in die Montfortstadt lockt. Zahlreiche Auszeichnungen – wie etwa der Österreichische Staatspreis Kunst, der VN-Klimaschutzpreis oder der Josef-Binder-Award in Gold unterstreichen die Wertigkeit.