Dienstleistung/Tourismus Auszeichnung Zewas GmbH

Bregenzerwälder „Boygroup“ trotzt den Großkonzernen

Start-up mit dem innovativen Blick für besondere Web-Lösungen.

Sie sind allesamt zwischen 20 und 22 Jahre jung, sind ehemalige Klassenkameraden und Unternehmer seit ihrem Maturajahrgang an der HTL Dornbirn. Die achtköpfige Bregenzerwälder „Boygroup“ hat sich 2020 zusammengetan, um als Agentur innovative Web- und App-Lösungen für ihre Kunden zu entwickeln.

Dabei setzen sie auf quelloffene, weiterverbreitete und plattformunabhängige Technologien, was ihre Kundschaft unabhängig von Großkonzernen macht. Die volle Kontrolle der Daten der Nutzer bleibt so gewährt. Geachtet wird auch auf höchste Effizienz, damit der Strom­verbrauch in den Betrieben so niedrig wie möglich bleibt.

Über den Tellerrand hinausblicken

Was die acht jungen Männer beseelt, ist ihr Innovationsgeist. „Wir denken bei jedem Projekt über den Tellerrand hinaus. Einige unsere Produkte wie Festic oder Mauto haben bereits öffentliche Preise gewonnen und Förderungen erhalten“, spricht Geschäftsführer Niklas Mischi, der demnächst 21 wird, stellvertretend für die ganze Crew. Obwohl die Gründungszeit genau mit der Corona-Pandemie zusammenfiel, hat sich das Start-up auf dem Markt voll etabliert. So haben sie etwa den Onlineauftritt für nachhaltigen und ­zukunftsfähigen Tourismus in der Arlberg-region „Quality Hosts Arlberg“ konzipiert oder unter dem Nemen „gutgereift.at“ ein neuartiges und innovatives Shopsystem für Käsevermarkter Melchior Simma entwickelt.

Meetings finden im Gasthaus statt

Auch was das Arbeiten betrifft, geht das Oktett, in dem durchaus alle als gleichwertige Solisten betrachtet werden, unkonventionelle Wege. Es gibt kein gemeinsames Büro, da großteils im Homeoffice gearbeitet wird oder Aufträge direkt beim Kunden durchgeführt werden. Und findet doch mal ein physisches Meeting statt, setzt man sich lieber im Gasthaus zusammen. Geschäftlich bedingte Wege werden zudem generell mit den Öffis, dem Rad oder zu Fuß zurückgelegt. Die „Digital Natives“ engagieren sich auch in anderen Bereichen. Und bilden sich selbst ständig weiter. So absolvieren sechs der Firmengründer berufsbegleitend ein Studium.

Daten und Fakten

Firmensitz Müselbach 491a, 6861 Alberschwende

Geschäftsführer/Inhaber Julius Lässer, Sandro Mennel, Jakob Meusburger, Niklas Mischi, Clemens Moosbruger, Samuel Plankel, Jeremias Rusch, Marcel Simma

Unternehmensgeneration 1.

Gründungsjahr 2020

Mitarbeiter 8

Exportmärkte CH, D

Standorte 2 (Alberschwende, Wien)

Jurybegrüdung: