Dienstleistung/Tourismus Auszeichnung Café Badhus KG

Unverpacktes mit Kaffeegenuss verbinden

Müllvermeidung ist ein Gebot der Stunde. Auch für Sarah Ranek, die das mitten im Ortszentrum von Lingenau gelegene Café Badhus führt, das auch gleichzeitig ein Unverpacktladen ist. „Wenn möglich, bieten wir frisches Obst und Gemüse, Eier, Mehle, individuelle Dekoartikel und vieles mehr an, die aus der direkten Umgebung stammen.“ Für uns stehen Regionalität und Nachhaltigkeit an oberster Stelle. Die Kunden bringen ihre eigenen Gefäße von daheim mit und befüllen sie mit dem, was sie brauchen.

Serviert wird, was gegessen wird

Überhaupt ist Ranek gegen jegliche Form der Verschwendung. Diese Linie zieht sie auch im Cafè durch. „Unser Mittagessen muss vorbestellt werden, damit wir nicht im Überfluss vorkochen. Und bei unserem Genussfrühstück gibt es erst eine schöne Auswahl an kleinen Häppchen zum Probieren und erst dann wird nach Lust und Laune nachbestellt, was wirklich schmeckt. So wird nur vorbereitet und ausgegeben, was unsere Kunden auch essen mögen.“ Dieses Konzept kommt gut an – denn das Café ist jeden Mittwoch und Samstag so gut wie ausgebucht. Sowohl im Laden als auch im Café gibt es ausschließlich Vegetarisches. Ziel ist es, Nachhaltigkeit, Regionalität und den Umstieg auf Bio-Produkte so attraktiv wie möglich zu machen und auch neue Publikumsschichten anzusprechen. „In den ersten beiden Badhus-Jahren durften wir schon mit so vielen unterschiedlichen Menschen sprechen. Und wir sind überzeugt: „Wir alle sind auf dem richtigen Weg, denn es hat sich schon unglaublich viel ins Positive verändert“, ist der Enthusiasmus aus Sarah Ranaks Worten spürbar. Die Leidenschaft und Überzeugung sind direkt ansteckend.