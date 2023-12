Diensthunde erschnüffelten 50 Kilo Cannabiskraut

23 Postsendungen mit mehr als 50 Kilo Cannabiskraut haben der Polizeidiensthund "Pitt von Taffatal" und der Zolldiensthund "Pero" auf dem Flughafen Wien in Schwechat erschnüffelt. Die vierbeinigen Fahnder hatten damit ihren Anteil daran, dass Kriminalisten der Suchtmittelgruppe eine transatlantische Drogenschmuggelroute aufdeckten, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Donnerstag mit. Fünf Festnahmen hierzulande waren die Folge.

"Pitt von Taffatal" und "Pero" hatten im Zeitraum 4. Juli bis 9. September ihre feinen Näschen bewiesen. Die Ermittler stießen in der Folge auf vier malaysische Staatsbürger im Alter von 34 bis 59 Jahren und auf einen 38 Jahre alten chinesischen Staatsbürger. Das Quintett war von den Auftraggebern nach Wien beordert worden, um die Suchtmittelpakete abzuholen, in eigens angemieteten Wohnungen luftdicht in Koffer zu verpacken und das Cannabiskraut dann selbst weiter nach Deutschland, England und in die Niederlande zu schmuggeln, so die Polizei.