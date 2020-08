Diensthund "Siegfried" in Vorarlberg auf Streife

"Sigi" ist der neueste Diensthund bei der Vorarlberger Polizei. Der junge Diensthund ist nach einer langen und gründlichen Ausbildung seit Juli 2020 im Land im Einsatz.

Gründliche Ausbildung

Der Diensthundeführer „DHF“ und sein Junghund „JH“ durchlaufen die übliche Diensthunde Ausbildung. Was heißt, dass er neben den 3 Modulen im Bundesausbildungszentrum „BAZ“ Bad Kreuzen in Oberösterreich mit ca 6, 10 und 15 Monaten an den monatlichen Diensthundeübungen und Junghundeübungen im Lande für seine kommende Tätigkeit vorbereitet und am Ende seiner Ausbildung durch eine Abschlussüberprüfung zertifiziert wird.