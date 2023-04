Diebe erbeuten in Rom Luxustaschen von Fendi

Eine auf Diebstähle in Boutiquen spezialisierte Bande ist in das elegante Geschäft des Modehauses Fendi im Herzen Roms eingedrungen und hat 30 Taschen im Wert von insgesamt 250.000 Euro entwendet. Die Eingangstür unweit der Shoppingmeile Via del Corso wurde mit einem Schraubenzieher und einem Meißel aufgebrochen. Im Inneren des Ladens durchwühlten die Täter die Regale und nahmen wertvolle Taschen und Accessoires mit, berichteten italienische Medien am Donnerstag.

Laut Polizeibericht wurde der Alarm nicht ausgelöst. Nur wenige Sekunden hielten sich die Diebe im Shop auf, laut den Ermittlern handle es sich um die Aktion von Profis. Die Ermittler wollen die Bilder von Videokameras in der Umgebung auswerten, um die Täter zu identifizieren.

Der Einbruch ereignete sich nur wenige hundert Meter von der Via Margutta entfernt, wo im Juli 2014 ein Überfall auf das Juweliergeschäft Bulgari verübt wurde. Die Diebe erbeuteten damals Schmuck im Wert von 100.000 Euro, nachdem sie die Schaufenster mit einem Maurerhammer eingeschlagen hatten.