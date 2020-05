Die Zukunft der Branche gestalten

Alpla setzt den Fokus auf die Ermöglichung intelligenter Kreislaufwirtschaft.

Schon die Firmengründer nutzten technologische und wirtschaftliche Umbrüche als Triebfeder für Innovation. Ein Spirit, den die knapp 21.000 Mitarbeiter in 46 Ländern noch immer verkörpern. An 181 Standorten rund um den Globus produzieren sie maßgeschneiderte Verpackungssysteme, Flaschen, Verschlüsse und Spritzgussteile für Nahrungsmittel und Getränke, Kosmetik, Haushaltsreiniger, Waschmittel, Arzneimittel oder Motoröle.

Kreislaufwirtschaft nimmt Tempo auf

Die Dynamik in der Kunststoffbranche ist derzeit besonders groß. Das Image des Werkstoffes hat aufgrund der zunehmenden Umweltverschmutzung gelitten, insbesondere Kunststoffverpackungen stehen im Zentrum der öffentlichen Wahrnehmung. „Ein verantwortungsvoller Einsatz von Ressourcen ist wichtiger denn je. Wir müssen dafür sorgen, dass alle Beteiligten in der Wertschöpfungskette den Wert von Kunststoff erkennen und zur Kreislaufwirtschaft beitragen,“ betont Alpla-CEO Günther Lehner.

Mit dem Wiederverwerten von Kunststoffen beschäftigt sich Alpla seit vielen Jahren. Eigene Recyclinganlagen gibt es in Österreich, Polen und Spanien und in Form von Joint Ventures in Mexiko und Deutschland. 2018 unterzeichnete Alpla das Global Commitment der New Plastics Economy, eine Initiative der Ellen MacArthur Foundation, und verpflichtete sich zu ambitionierten Zielen. Alle Verpackungen werden 2025 vollständig recyclingfähig sein und die Recyclingaktivitäten mit 50 Millionen Euro weiter ausgebaut.