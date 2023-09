„Die Zelle“ – Theater gegen Partnergewalt

Im Rahmen des „StoP“-Projekts findet am Freitag, dem 29. September 2023, um 17 und um 19 Uhr das Theaterstück „Die Zelle“ – eine Stückentwicklung von Constance Cauers – im Salomon-Sulzer-Saal statt.

Die alte Wohnung ist leergeräumt, das Leben in Kisten verpackt, der Umzugswagen bereits auf dem Weg zum neuen Zuhause. Beim letzten Blick findet Franziska einen liegengebliebenen Koffer mit Erinnerungen an ihre Kindheit und nimmt die Besucher mit auf eine Reise in die Vergangenheit, die sich wie eine Schablone über die Gegenwart legt …