Die zeitgemäßen Sparformen nützen

Die guten alten Zeiten mit attraktiven Zinsen sind vorbei. Gerhard Hamel, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Vorarlberg, erklärt im Interview, wie modernes Sparen aussehen kann.

Der grundlegende Tenor heutzutage lautet: Sparen lohnt sich nicht. Bringt es wirklich nichts mehr, regelmäßig Geld zurückzulegen?

Noch vor wenigen Jahren konnten Zinsen dazu beitragen, das eigene Vermögen zu bewahren und wachsen zu lassen. Derzeit befinden wir uns jedoch in einer anhaltenden Niedrigzinsphase. Viele Veranlagungen führen bei Berücksichtigung der Inflation ­faktisch zur Vernichtung des aufgebauten Vermögens. Dennoch lassen sich die Österreicher ihre Sparlaune nicht verderben. Mehr als 70 Prozent von ihnen sparen regelmäßig, wie eine repräsentative Umfrage des Marktforschungsinstituts Elbe 19 im Auftrag unseres Fondspartners Union Investment ergab. Doch viele von ihnen setzen auf nicht mehr zeitgemäße Anlageformen. Das Sparbuch und täglich fällige Bankeinlagen haben ihre besten Zeiten hinter sich, denn sie bringen kaum mehr Zinsen. Dabei haben Befragte, die z. B. auf Fonds und Wertpapiere setzen, auch mehr Freude am Sparen. Sie sind moderne Sparer und unterscheiden sich ganz klar von den traditionellen Sparern, die ausschließlich Tagesgelder oder Sparbücher nutzen.

Was ist mit einem Notgroschen?

Ein Sparbuch als Notgroschen ist durchaus sinnvoll. Doch mehr sollte es nicht sein. Anleger sollten sich überlegen, was sie darüber hinaus zurücklegen könnten. Schafft man es, beispielsweise 50 Euro im Monat in eine zeitgemäße Sparform anzusparen? Finanzielle Möglichkeiten und Ziele lassen sich ausführlich bei einem persönlichen Gespräch mit dem Berater in der Bankfiliale besprechen.

Wie kann modernes Sparen aussehen?

Viele Sparer möchten dem Niedrigzins trotzen und die Chance auf Erträge nutzen. Wesentliche Motive sind dabei das Bedürfnis nach mehr Flexibilität und ein größeres Maß an finanzieller Freiheit. Ziel modernen Sparens ist, sich die Handlungsfähigkeit für die Zukunft zu erhalten. Konkret: Wer sich besondere persönliche Wünsche erfüllen möchte, für Kinder, Enkel oder sich selbst vorsorgen will, braucht zeitgemäße Sparformen, die die Renditemöglichkeiten der Gegenwart nutzen. Die Herausforderung unserer Zeit besteht darin, moderne Anlageformen unter Berücksichtigung der eigenen Risikoneigung sinnvoll zu nutzen. Mit Sparen 2.0 haben wir eine attraktive Alternative zum Sparbuch geschaffen, die individuell auf Ihre persönlichen Ziele abgestimmt wird.

Und wo liegen diese?

Wer ein Vermögen aufbauen und möglichst erhalten möchte, braucht Erträge. Attraktive Ertragschancen gibt es an den Kapitalmärkten. Die Österreicher sollten sich meiner Meinung nach also mehr und mehr an Wertpapiere heranwagen. Fondssparpläne können dafür die passende Lösung sein.

Warum eignen sich gerade Fonds?

Die Österreicher haben in finanziellen Dingen ein großes Bedürfnis nach Freiheit. Ein Vorteil von Fondssparplänen ist, dass sie keine großen Summen erfordern und sich trotzdem ein Fondsmanager um die Veranlagung kümmert. So ermöglichen sie einen Einstieg schon mit kleinen Raten, die jederzeit verändert werden können. Zwar bestehen auch bei Fonds Risiken, zum Beispiel das Risiko marktbedingter Kursschwankungen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass am Ende der Ansparphase weniger Vermögen zur Verfügung steht, als insgesamt eingezahlt wurde. Fondssparen ist auch nicht von der gesetzlichen Einlagensicherung gemäß BWG umfasst.