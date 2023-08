Die WM-Silbermedaille glänzt wie Gold

Das Sulner Duo Rosa Kopf und Svenja Bachmann holten das fünfte Edelmetall in Folge bei einem Großereignis.

SULZ. Fünfte Medaille in ununterbrochener Reihenfolge für das Gespann Rosa Kopf (22) und Svenja Bachmann (21) vom RV Enzian Sulz bei den Welttitelkämpfen. Nach viermal Bronze gewann das Duo im Zweier Kunstradfahren der Frauen an den Weltmeisterschaften in Glasgow in Schottland dieses Mal sensationell die Silberne. Der zweite Endrang im Großereignis hinter dem Profiduo aus Deutschland glänzt wie Gold. Svenja Bachmann und Rosa Kopf sind die mit Abstand erfolgreichsten Sportler in der langen Klubgeschichte von Radfahrverein Sulz. Zehn Edelmetalle an internationalen Wettkämpfen gingen schon auf das Konto der beiden Aushängeschilder aus dem Vorderland im Kunstradfahren. Fast die Hälfte aller WM- und EM-Medaillen von RV Sulz haben Kopf/Bachmann nun schon geholt und ein Ende der sportlichen Erfolge ist noch nicht in Sicht. Die großen Triumphe der beiden Saalradsportler der letzten Jahre sind noch höher einzustufen als sie es ohnehin schon sind. Svena Bachmann macht eine Ausbildung als Physiotherapeutin in Friedrichshafen und Partnerin Rosa Kopf studiert Sportwissenschaft in der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck. Aufgrund der beruflichen Gründe sin die harten Trainingseinheiten für das erfolgreiche Duo nur an den Wochenenden möglich. Die frischgebackenen Vizeweltmeisterinnen sind auch Inhaber des österreichischen Elite-Rekord in der Kategorie Zweier mit 133,10 Punkten. In den letzten fünf Jahren wurde der Rekord von den beiden Topsportlern schon um zwölf Mal verbessert. Neben den fünf WM-Medaillen gewann das Sulner Duo an Europameisterschaften je einmal Gold und Silber sowie dreimal einen dritten Platz. Stolz über die erbrachten Spitzenleistungen sind auch die beiden Trainer und ehemaligen WM-Medaillengewinner Monika Keller-Bachmann und Markus Bachmann. RV Sulz Athletin Franziska Belmega belegte bei der WM in Schottland im Einer Frauen den neunten Rang und zusammen mit Partnerin Elisabeth Moser aus Hohenems wurde sie auch Neunte.VN-TK