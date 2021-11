Die Winterreifenpflicht und was es dabei alles zu berücksichtigen gibt

Es ist wieder so weit. Der Sommer ist definitiv vorbei. Zeit, sich auf die kalten Tage vorzubereiten. Denn irgendwann kommt er, der Schnee. Seit 1. November gilt in Österreich die Vorschrift zur Winterreifenpflicht.

Dies ist im Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungsgesetz so geregelt. „Wir kommen in unseren Beratungsgesprächen immer wieder mit Personen in Kontakt, die sich gar nicht bewusst sind, was ein Verkehrsunfall auch in finanzieller Hinsicht für sie selbst bedeuten kann. Es ist wichtig, sich schon bei der Anschaffung eines Fahrzeuges zu überlegen, ob eine Haftpflichtversicherung ausreicht“, so Gerhard Hamel. Die reine Kfz-Haftpflichtversicherung mit einer vorgeschriebenen Versicherungssumme von mindes­tens 7,6 Millionen ist in Österreich für alle Fahrzeugbesitzer eine Pflichtversicherung. Davon gedeckt sind Sach- und Personenschäden an Dritten. Eine Vollkaskoversicherung dagegen deckt neben den bereits genannten Schäden ebenso Schäden am eigenen Fahrzeug, unabhängig vom Verschulden. Außerdem sind Schäden durch Vandalismus und Parkschäden versichert. Insbesondere bei neueren, hochwertigen Fahrzeugen ist der Abschluss einer Vollkaskoversicherung zu empfehlen. Zu beachten: Auch die Kaskoversicherung kann bei mangelhafter Bereifung Zahlungen wegen grober Fahrlässigkeit ablehnen, wenn noch ein weiterer „Verstoß“ dazukommt. Darunter fallen etwa das Überschreiten der zugelassenen Personenanzahl, das Fahren ohne gültige Lenkberechtigung oder überhöhte Geschwindigkeit. Die Beraterinnen und Berater der Volksbank Vorarlberg beraten gerne rund um das Thema Autoversicherung und finden mit den Kunden das für sie jeweils geeignete Produkt.