Die Wiener Nacht-U-Bahn fährt wieder

Die Wiener Nacht-U-Bahn kehrt zurück. Nach der corona-bedingten Pause werden die Züge in der Nacht von Freitag auf Samstag erstmals wieder unterwegs sein. Der Nachtverkehr der U-Bahn wurde 2010 gestartet. Angeboten wird dieser an Wochenenden und in der Nacht vor Feiertagen. Nach dem Ausbruch der Pandemie war der Betrieb im März 2020 eingestellt worden.

Nach der nunmehrigen Ausweitung der Gastro-Öffnungszeiten verkehren die Garnituren jetzt in den Nächten wieder im 15-Minuten-Takt. Auch die Zusatz-Straßenbahnlinie U2Z wird am Ring zur Verfügung stehen. Sie wurde eingerichtet, weil die U-Bahn-Linie U2 wegen der Bauarbeiten zur Netzerweiterung teilweise gesperrt ist.