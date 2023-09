Die wichtigsten 5 des Tages

Das sind die fünf wichtigsten Artikel, die Sie heute unbedingt gelesen haben sollten.

Deutschland testet Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich

100-80-100 - ist das das Modell der Zukunft? Dieser Frage geht in Deutschland bald ein Pilotprojekt der laut Eigenangaben "menschenzentrierten Unternehmensberatung" Intraprenör nach.

Loch in der Stadtsteigmauer – das sagt der Hauseigentümer

Die Behörden verweisen auf die fehlende Genehmigung und drohen Konsequenzen an. Der Hauseigentümer verweist auf die eigenen Bedürfnisse.

Viehscheid Oberstaufen: Warum die Polizei alle Hände voll zu tun hatte

Das traditionelle Alpenfest im Allgäu ist am Freitag nicht ohne Vorkommnisse über die Bühne gegangen.

Zivilcourage in Bregenz: Zwei mutige Frauen gehen dazwischen

Jennifer und Cornelia wollten am Freitag, dem 08. September nur gemütlich im Gasthaus goldener Hirschen in Bregenz essen gehen. Doch die Ruhe war nicht von langer Dauer.

Wer was vom Steuerkuchen kriegt und wie der Abt feiert

Was der Finanzausgleich leisten sollte und wie ein Priester ein doppeltes Jubiläum begeht: KDZ-Geschäftsführer Peter Biewald und Abt Vinzenz Wohlwend am Montag in „Vorarlberg LIVE“.