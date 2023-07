Die wichtigsten 5 des Tages

Das sind die fünf wichtigsten Artikel, die Sie heute unbedingt gelesen haben sollten.

Sturm-Toter in der Schweiz - Unwetter rollt auf Vorarlberg zu

Bei heftigen Unwettern in der Schweiz mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 217 km/h kam eine Person ums Leben. Auch in Vorarlberg muss mit heftigen Gewittern gerechnet werden.

Amokfahrt im Bregenzerwald - Jetzt hagelt es Anzeigen für die Flucht-Fahrerin

Schwerpunktkontrollen in Zügen mit etlichen Anzeigen

Am 21.07.2023 von 18:00 Uhr bis 02:00 Uhr morgens führten Polizeibeamte Personenkontrollen in Regional- und Fernzügen sowie verschiedenen Bahnhöfen in Vorarlberg, durch.