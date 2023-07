Die wichtigsten 5 des Tages

Das sind die fünf wichtigsten Artikel, die Sie heute unbedingt gelesen haben sollten.

Schüsse in Alberschwende - Frau nach Flucht angehalten

Eine in Deutschland und Österreich gesuchte Frau wurde nach einer Verfolgungsjagd durch den Bregenzerwald am Freitag in Alberschwende festgenommen. Es fielen mehrere Schüsse.