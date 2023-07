Die wichtigsten 5 des Tages

Das sind die fünf wichtigsten Artikel, die Sie heute unbedingt gelesen haben sollten.

Lindau: "Reservierer" mit Pkw aus Parklücke geschoben

Die Suche nach einem Parkplatz auf der Lindauer Insel beim Bahnhofsplatz endete am Sonntag in einer lautstarken Auseinandersetzung.

all

all

self

self

Insolvenzverfahren eröffnet: Hörbranzer Personalvermittlung in Konkurs

Konkursverfahren am Landesgericht Feldkirch eröffnet.

all

all

self

self

Heftige Unwetter in Kärnten - Kirche schwer beschädigt

Heftige Unwetter haben am Montagabend vor allem im Kärntner Bezirk Völkermarkt gewütet. In St. Marxen bei Kühnsdorf wurde die Kirche schwer in Mitleidenschaft gezogen.