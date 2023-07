Die wichtigsten 5 des Tages

Das sind die fünf wichtigsten Artikel, die Sie heute unbedingt gelesen haben sollten.

Blum kämpft mit 12 Prozent Umsatzminus und sieht Vorarlberg im Hintertreffen



Im VOL.AT-Interview sprechen Martin und Philipp Blum über die schwierige Situation am Markt, rütteln aber nicht am Hauptsitz in Vorarlberg. Trotzdem zwingen sie Faktoren wie Verkehr, fehlende Grundflächen oder der Arbeitsmarkt zum Blick über die Landesgrenzen.