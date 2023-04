Die wichtigsten 5 des Tages

Das sind die fünf wichtigsten Artikel, die Sie heute unbedingt gelesen haben sollten.

Handel will nicht für teure Lebensmittel verantwortlich sein

Während eine neue Studie zeigt, dass Lebensmittel in Österreich im Schnitt um rund 13 Prozent teurer sind als in Deutschland, weist der Handelsverband Kritik an starken Preisaufschlägen bei Lebensmitteln zurück.

Hangrutsch in Hohenems: „Plötzlich knackste es und die Bäume bewegten sich“

In Hohenems mussten am späten Montagnachmittag zwei Häuser evakuiert werden. Zeugen berichten.

Achtung! Inkassobrief nach einem Urlaub in Italien - das kann teuer werden

Wo man sich den Burger selber bauen kann

Can I have “One More” Burger, please? Burger- und Burrito-Restaurant in Feldkirch bietet einen lässigen Flair für die junge Generation und viele Specials.