Die wichtigsten 5 des Tages

Das sind die fünf wichtigsten Artikel, die Sie heute unbedingt gelesen haben sollten.

Ein kurzer Nachrichtenüberblick mit den aktuell wichtigsten Geschichten, damit Sie sicher nichts Wichtiges verpassen.

Angeblich Bären in Vorarlberg gesichtet



Laut zwei Augenzeugen wurden in Gortipohl zwei Bären gesichtet.



"Haus am See" in desolatem Zustand: Bewohner ziehen um

Das Seniorenhaus am See muss dringend saniert werden. Auf einer Dauerbaustelle zu wohnen, kann den Bewohnern aber nicht zugemutet werden.

Nächster Vorarlberger vor Sprung in die NHL

Österreichs Eishockey-Verteidiger David Reinbacher hat gute Chancen, beim NHL-Draft am 28. und 29. Juni in Nashville in der ersten Runde gewählt zu werden.



Fast jeder zweite Jugendliche bekam Alkohol

Kinder- und Jugendanwalt Christian Netzer hat seinen ersten Tätigkeitsbericht vorgelegt.

Folgen der "Bildungsangst" und das teure Gasthaus-Schnitzel

Am Mittwoch ist die Schweizer Expertin für Familie und Frühförderung und die Leiterin des Forschungsinstituts Swiss Education Prof. Dr. Margrit Stamm sowie der Vorarlberger Gastronom Stefan Köb zu Gast in "Vorarlberg LIVE".



